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  4. Aue geht mit Trainer Schubitidse in Regionalliga

Personalien nach Abstieg Aue geht mit Trainer Schubitidse in Regionalliga

Nach 23 Jahren im Profi-Fußball steht der Abstieg von Erzgebirge Aue seit Ende April endgültig fest. Beim Neuaufbau schenken die Sachsen dem bisherigen Interimstrainer ihr Vertrauen.

Personalien nach Abstieg: Aue geht mit Trainer Schubitidse in Regionalliga
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Nach dem Abstieg in die Regionalliga Nordost setzt Aue auf sein bisheriges Trainerteam. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Aue - Drittlliga-Absteiger Erzgebirge Aue plant mit Trainer Chwitscha Schubitidse den Neuanfang in der Regionalliga Nordost. Das gab der Verein nach einem "mehrwöchigem Entscheidungsprozess" bekannt. "Es gab mehrere spannende Kandidaten. Nach Abwägen aller Einflussfaktoren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich Chwitscha Schubitidse durch seine Mannschaftsführung, sein Auftreten und die sportliche Handschrift in einer undankbaren Phase der Saison diese Chance und unser Vertrauen verdient hat", sagte Aues Präsident Thomas Schlesinger laut Mitteilung.

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Aue steigt nach 23 Jahren Profi-Fußball ab

Die Sachsen waren Ende April nach 23 Jahren im Profi-Fußball in die Regionalliga abgestiegen. 2026 war Aue bis zum 5:3 (1:3) beim FC Ingolstadt Anfang Mai als einziges Team aller 54 deutschen Proficlubs sieglos geblieben. Nachwuchsleiter Schubitidse hatte als Interimstrainer Anfang April vom damaligen Cheftrainer Christoph Dabrowski übernommen. An seiner Seite wird Enrico Kern weiterhin als Co-Trainer arbeiten.