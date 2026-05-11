Personalien nach Abstieg: Aue geht mit Trainer Schubitidse in Regionalliga

Aue - Drittlliga-Absteiger Erzgebirge Aue plant mit Trainer Chwitscha Schubitidse den Neuanfang in der Regionalliga Nordost. Das gab der Verein nach einem "mehrwöchigem Entscheidungsprozess" bekannt. "Es gab mehrere spannende Kandidaten. Nach Abwägen aller Einflussfaktoren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich Chwitscha Schubitidse durch seine Mannschaftsführung, sein Auftreten und die sportliche Handschrift in einer undankbaren Phase der Saison diese Chance und unser Vertrauen verdient hat", sagte Aues Präsident Thomas Schlesinger laut Mitteilung.