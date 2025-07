Personalien: Landesregierung beruft neue Landesbeauftragte

Ex-Abgeordnete wird Gleichstellungsbeauftragte

Die frühere sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Nadja Sthamer wird neue Gleichstellungsbeauftragte des Freistaats. Sthamer war von 2021 bis 2025 Bundestagsabgeordnete, trat bei der Wahl in diesem Jahr noch einmal in einem Leipziger Wahlkreis an, schaffte den Sprung ins Parlament aber nicht. Nun folgt sie in Thüringen auf die bisherige Gleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler. Die Staatssekretärin für Digitalisierung, Milen Starke, wurde nun auch zur CIO und CDO des Freistaats ernannt - also damit die IT-Beauftragte des Landes. Starke kommt vom Softwareunternehmen Q-Soft.