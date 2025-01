Endras war als Stammkeeper der Heim-WM 2010 maßgeblich am damals sensationellen deutschen Halbfinal-Einzug beteiligt. Er gewann 2018 ohne Einsatz in Pyeongchang die olympische Silbermedaille. Mit den Adler Mannheim wurde er zweimal deutscher Meister. Endras hält in der Deutschen Eishockey Liga den Rekord als Torhüter mit den meisten Shutouts (Spiel ohne Gegentor).