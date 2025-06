Frank Schönewolf übernimmt zum 1. Juli die Geschäftsführung des Instituts für Transfusionsmedizin in Suhl. Das teilte das gemeinnützige Blutspende-Unternehmen am Freitag in Suhl mit. Schönewolf tritt die Nachfolge von Wolfgang Wehner an, der nach zwölf Jahren and er Spitze der kaufmännischen Leitung in den Ruhestand geht.