Personalie: Neuer Interimsintendant für Theater Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Das Theater Erfurt erhält einen neuen Interimsintendanten. Der Kulturmanager Christian Illgen soll das Haus mit 330 Beschäftigten vom 1. Augst an führen, wie das Theater mitteilte. Illge, der zuletzt am Staatstheater Cottbus tätig war und dort zeitweise als Intendant und Verwaltungsdirektor arbeitete, soll die Erfurter Bühne für zwei Jahre leiten. Er folgt auf Malte Wasem, der die Leitung nach der außerordentlichen Kündigung des früheren langjährigen Intendanten Guy Montavon übernommen hatte. Wasem verlasse das Haus Ende Juli auf eigenen Wunsch, hieß es.