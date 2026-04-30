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Personalie Neuer Interimsintendant für Theater Erfurt

Hinter dem Theater Erfurt liegen schwierige Zeiten. Ein neuer Übergangsintendant kommt. Eine feste Intendanz für die Zeit danach wird gesucht.

Personalie: Neuer Interimsintendant für Theater Erfurt
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Christian Illgen wird neuer Übergangsintendant des Theaters Erfurt. Foto: Marlies Kross/Stadt Erfurt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Das Theater Erfurt erhält einen neuen Interimsintendanten. Der Kulturmanager Christian Illgen soll das Haus mit 330 Beschäftigten vom 1. Augst an führen, wie das Theater mitteilte. Illge, der zuletzt am Staatstheater Cottbus tätig war und dort zeitweise als Intendant und Verwaltungsdirektor arbeitete, soll die Erfurter Bühne für zwei Jahre leiten. Er folgt auf Malte Wasem, der die Leitung nach der außerordentlichen Kündigung des früheren langjährigen Intendanten Guy Montavon übernommen hatte. Wasem verlasse das Haus Ende Juli auf eigenen Wunsch, hieß es.

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Die Entscheidung für Illgen, der der Stadtrat noch zustimmen muss, falle in einer Zeit, in der das Theater Erfurt künstlerisch auf Hochtouren arbeite und Verlässlichkeit in der Führung brauche, erklärte das Haus. Für die Beschäftigten bedeute dies vor allem Planungssicherheit für die kommenden zwei Jahre.

Zeitgemäßer Führungsstil erwünscht

Parallel dazu läuft bereits das Verfahren zur Besetzung der Intendanz ab der Spielzeit 2028/2029. Gesucht werde eine künstlerisch profilierte Intendanz "mit zeitgemäßem Führungsstil". Teambewerbungen seien ausdrücklich möglich und erwünscht, hieß es.

Dem Ex-Generalintendanten Montavon hatte die Stadt in Folge von Vorwürfen etwa zu mutmaßlichem Machtmissbrauch 2024 fristlos gekündigt. Zuletzt gab es ein Hin und Her beider Seiten. Zwischenzeitlich landete der Fall auch vor dem Arbeitsgericht. Ein Intendantenteam gibt es beispielsweise im benachbarten Deutschen Nationaltheater Weimar.

Die künftige Leitung soll das Theater Erfurt weiterentwickeln und vor allem die in den 1990er Jahren im Zuge des Theaterneubaus abgewickelte Schauspielsparte wieder aufbauen.