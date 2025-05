Die Ermittlungen zogen noch weitere Kreise – die internen Ermittler der Polizei nahmen später weitere Beschuldigte ins Visier, wobei es da unter anderem um den Vorwurf des Geheimnisverrats geht. Die Durchsuchungen dazu – unter anderem in Räumen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) – stehen öffentlich in der Kritik. Die Opposition im Landtag stellte etwa die Verhältnismäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen in Frage und sieht Innenminister Georg Maier (SPD) in der Verantwortung. Die GdP äußerte zudem Datenschutzbedenken.