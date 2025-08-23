Personalie: Kölner urteilt über Sonneberg

Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) hat am Donnerstag Jörg van Reimersdahl zum Direktor des Amtsgerichtes Sonneberg ernannt. „Ich freue mich sehr über diese Besetzung. Herr van Reimersdahl ist bereits seit vielen Jahren am Amtsgericht Sonneberg im Einsatz. Er ist nicht nur in der Region verwurzelt, er vereint Sachverstand, analytische Schärfe und große Tatkraft auf sich. Das sind perfekte Voraussetzungen, um das Amtsgericht zu leiten. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Freude und eine glückliche Hand.“