 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Kölner urteilt über Sonneberg

Personalie Kölner urteilt über Sonneberg

Das Ministerium macht es nun offiziell: Jörg van Reimersdahl ist neuer Direktor des Amtsgerichtes Sonneberg.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Personalie: Kölner urteilt über Sonneberg
1
Jörg van Reimersdahl (Dritter von links) im Kreise seiner Kollegen am Amtsgericht Sonneberg. Am Donnerstag bekam er von Thüringens Justizministerin Beate Meißner (Mitte) die Ernennungsurkunde überreicht. Foto: Ministerium

Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) hat am Donnerstag Jörg van Reimersdahl zum Direktor des Amtsgerichtes Sonneberg ernannt. „Ich freue mich sehr über diese Besetzung. Herr van Reimersdahl ist bereits seit vielen Jahren am Amtsgericht Sonneberg im Einsatz. Er ist nicht nur in der Region verwurzelt, er vereint Sachverstand, analytische Schärfe und große Tatkraft auf sich. Das sind perfekte Voraussetzungen, um das Amtsgericht zu leiten. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Freude und eine glückliche Hand.“

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Amtsgericht Sonneberg: Vier Brötchen und ein Salatkopf beschäftigen Justiz

22.10.2024 13:15 Amtsgericht Sonneberg Vier Brötchen und ein Salatkopf beschäftigen Justiz

Am Sonneberger Amtsgericht haben kürzlich zwei Verhandlungen stattgefunden. Während bei der einen Gerichtsverhandlung der Angeklagte erst gar nicht erschien, war bei der anderen Gerichtsverhandlung die Geldstrafe 160-mal so hoch wie der Wert der gestohlenen Ware.

Van Reimersdahl wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Trier. Seine Staatsexamen legte er in Mainz und München ab. Seit 1991 war er in verschiedenen Position als Richter tätig. Stationen waren unter anderem das Amtsgericht Sonneberg, das Landgericht Meiningen und das Thüringer Oberlandesgericht Jena.

Unsere Empfehlung für Sie

Ministerlob: Sonneberger sind der Top Runner

20.10.2022 13:30 Ministerlob Sonneberger sind der Top Runner

Bei seinem Besuch lobt Thüringens Justizminister Dirk Adams am Mittwoch die hervorragenden Erledigungszahlen am Amtsgericht in allen Bereichen.

Seit 2001 war van Reimersdahl, so teilte das Ministerium am Freitag mit, als Richter am Amtsgericht Sonneberg tätig, im Januar dieses Jahres wurde er zum Vertreter von Grit Stolze bestellt, der bisherigen Direktorin des Amtsgerichts Sonneberg, die er nun ablöst. Zu den ersten Gratulanten vor Ort gehörte der Präsident des Oberlandesgerichtes, Thomas Schneider, und die Präsidentin des Landgerichtes Meiningen, Sonja Friebertshäuser.