Personalie: Ex-Moderatorin wird Sprecherin der Regierungsmedienkonferenz

Reeder ist Juristin und stammt aus Thüringen. Sie war jahrelang als MDR-Moderatorin tätig. Den Angaben nach soll die bisherige Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei umbenannt werden in "Regierungskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit". Es brauche einen breiteren Kommunikationsansatz, hieß es dazu. In der Abteilung neu angesiedelt werden soll der Bereich Landesmarketing, erklärte Voigt.