Erfurt/Weimar (dpa/th) - Der Jurist René Kliebisch soll einem Medienbericht zufolge als Präsident des Landesverwaltungsamts in Weimar vorgeschlagen werden. Kliebisch ist seit Anfang des Jahres Vize-Präsident der Behörde und soll dann der Nachfolger von Frank Roßner werden, der in den Ruhestand wechselt, wie die "Thüringer Allgemeine" berichtete. Das Kabinett muss über die Personalie noch entscheiden, hieß es aus dem Thüringer Innenministerium. Nach dpa-Informationen ist Kliebisch aussichtsreicher Kandidat.