Eigentlich sollte in dieser Woche über die Kündigung des Leiters des Fachdienstes Personal vor dem Suhler Arbeitsgericht verhandelt werden. Doch der Termin wurde auf den kommenden Monat verschoben. Im November war der Personalchef vor die Tür gesetzt worden. Die Gründe dafür sind bis heute nicht bekannt. Landrätin Peggy Greiser wollte sich auf Nachfrage nicht näher zu der Personalangelegenheit äußern und verwies auf das laufende Verfahren. Beide Seiten seien anwaltlich vertreten. Die Trennung bezeichnete sie als eine ihrer schwierigsten Entscheidungen im vergangenen Jahr. Ihr Verhältnis zu dem selbstbewussten Personalchef, der sich zuvor als erfolgreicher Wahlkampfmanager einen Namen gemacht hat, wird zuletzt als angespannt beschrieben. Vor der Entlassung hatte sich der Ältestenrat des Kreistags mit der Angelegenheit beschäftigt. Dem Gremium gehören die Fraktionsvorsitzenden an. Es soll darüber diskutiert haben, dem gefeuerten Fachdienstleiter eine Abfindung zu zahlen.