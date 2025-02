Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sollen perspektivisch mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden als durch Renteneintritte aus dem Dienst ausscheiden. Das geht aus Zahlen des Thüringer Innenministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vorliegen. Demnach sollen in den Jahren 2025 bis 2029 jedes Jahr 360 Polizeianwärterinnen und -anwärter eingestellt werden - in Summe 1.800.