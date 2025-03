Persönliche Bilanz: Auch Entscheidungen, die schwierig waren

„Es war mir eine große Ehre und Freude, so vielen Persönlichkeiten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die vergangenen dreieinhalb Jahre waren für mich eine Zeit voller Herausforderungen, der besonderen Verantwortung, neuer Erfahrungen und wertvoller Zusammenarbeit sowohl in Berlin als auch in meinem Wahlkreis. 60 Millionen Euro Bundesfördermittel sind in dieser Legislatur in meinen Heimatwahlkreis geflossen. Besonders freue ich mich, dass alle Regionen, egal ob die kreisfreie Stadt Suhl, die Landkreise Hildburghausen, Sonneberg oder Schmalkalden-Meiningen von dieser Bundesunterstützung profitieren“, erklärte der der Sportpolitiker Frank Ullrich.