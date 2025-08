München - Dichte Wolken vereiteln in Bayern in den kommenden Nächten den Blick auf den Perseiden-Strom mit unzähligen Sternschnuppen. "Es gibt wirklich wenig Hoffnung", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Am ehesten könnte es in der Nacht zum Sonntag Auflockerungen geben.