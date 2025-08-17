Sternenkundler Wolfgang Fiedler weiß es nur zu gut: Beobachtungen sind immer auch Glückssache. Und genau diesem Glück auf die Spur kommen wollten an diesem Wochenende – wo noch viele Sternschnuppen aus dem Perseidenstrom versprochen waren – etliche Besucher auf der Hohen Geba. Hier, wo es so dunkel ist, weil es nicht viel störendes Licht gibt, und wo man auf dem fast baumlosen Plateau eigentlich eine super Sicht hat. Wenn – ja, wenn auch die Wolken mitmachen. „Für Freitag und Samstag ab 22 Uhr waren sehr gute Bedingungen prognostiziert“, sagt der Meininger Astronom. 70 Gäste führte er am Freitagabend über den Berg und erklärte ihnen die Sternbilder. „Wir konnten am Schluss doch alles zeigen“, sagt er. Halb bewölkt war es am späteren Abend, in den er mit den Gästen „hineinging“. Darunter waren auch Lehrer, für die er den Beobachtungsabend auf der Geba als Fortbildung anbot.