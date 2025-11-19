Die Atmosphäre in der Georgstraße lud sich am Dienstagnachmittag in wenigen Minuten spürbar auf. Es geschah in steigendem Maß. Während zu Beginn Polizisten, Ordnungsamt und Interessierte noch ruhig auf die angekündigten Performances der Schülergruppe des Kunstkurses aus dem 12. Jahrgang des Evangelischen Gymnasiums Meiningen (EVG) von Lehrerin Dorothea Brandt warten, kommt mit der ersten Szenenfolge zum Thema „Zivilcourage“ die Spannung auf. „Wer wird der gehbehinderten jungen Frau helfen, das heruntergefallene Mäppchen vom Pflaster aufzuheben?“ Erst nach dem zweiten Durchgang beantwortet ein Fremder die Frage mit der spontanen freundlichen Hilfeleistung. Zwischenapplaus – und schließlich die ergreifende Body-Art der jungen Frauen mit den Masken vor den Gesichtern. Mutig zeigen vier Akteurinnen mit roter Farbe am eigenen Körper, wie sexuelle Gewalt stattfindet. Zwei von ihnen stehen im Hintergrund und halten Transparente in die Höhe. Die Bewegung gegen sexuelle Gewalt und Vergewaltigungskultur wird in Englisch zitiert: „Sagt uns nicht, wie wir uns anziehen sollen, sagt ihnen, sie sollen nicht vergewaltigen.“ Die Botschaft kritisiert die Tendenz, statt die Täter für ihre Handlungen verantwortlich zu machen, weiblichen Opfern eine Mitschuld an der ihnen widerfahrenen Gewalt zu geben, basierend auf ihrer Kleidung oder ihrem Verhalten. „Beschütz deine Tochter, erzieh deinen Sohn“ lautet deshalb die Aufforderung auf dem zweiten Transparent.