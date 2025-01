Mühlhausen (dpa/lby) - Mit einer vermeintlichen Falle für Telefonbetrüger haben Kriminelle im zweiten Anlauf eine Frau in der Oberpfalz überlistet. Nach einem gescheiterten Betrugsversuch habe sich am selben Tag eine angebliche Polizistin bei der Frau in Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gemeldet und sie auf den Vorfall angesprochen, teilte die Polizei mit.