Eine Elfjährige aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist im Juli über eine Social-Media-Plattform von einer unbekannten Person kontaktiert worden. Nach Auskunft der Polizei bat der vermeintliche Gesprächspartner im Verlauf des Chats um ihre Handynummer, um die Unterhaltung über einen Messenger-Dienst fortsetzen zu können. Nachdem das Mädchen die Nummer übermittelt hatte, erhielt sie per SMS einen sechsstelligen Code und wurde aufgefordert, diesen weiterzugeben. Kurz nach der Übermittlung verlor die Elfjährige den Zugriff auf ihr Messenger-Konto.