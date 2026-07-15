Wenn Regina und Wolfgang Langer von ihrer Reise erzählen, klingt darin noch immer das Surren der Reifen mit. Vom 28. Mai bis 24. Juni waren die beiden unterwegs gewesen – 1585 Kilometer durch Deutschland, Belgien, Frankreich, England und über die Kanalinsel Jersey. Seit Februar und März hatten sie alles geplant, Unterkünfte gebucht, Strecken geprüft und doch genug Raum gelassen für das, was unterwegs halt einfach so passiert. „Wir haben uns nicht gestresst und aus allem das Beste gemacht“, sagen sie rückblickend.