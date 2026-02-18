Zwölf Einsätze stehen für die Kameraden der Pennewitzer Feuerwehr für das Jahr 2025 zu Buche, resümierte am vergangenen Wochenende Wehrleiter Denny Krauße im Rahmen der obligatorischen Jahreshauptversammlung. Gefordert war die Einsatztruppe der Wache 15 der Ilmenauer Feuerwehr bei zwei Bränden und zehn technischen Hilfeleistungen, eine davon die Absicherung der Unfallstelle beim Absturz eines Segelflugzeuges im Juni, die Schlagzeilen machte. Da kam einiges an Einsatzstunden für die aktuell 13 aktiven Kameraden der Pennewitzer Wehr zusammen.