Diesmal soll es endlich klappen mit dem Glasfaserausbau in Pennewitz. Ortsteilbürgermeister Marko Löhn verbreitete in der jüngsten Informationsveranstaltung Zuversicht, dass im Ort nun Glasfaseranschlüsse verlegt werden. Was die Gestaltung des Dorfangers mit Veränderungen am Dorfgemeinschaftshaus betrifft, sei Geduld gefragt, so der Ortschef. Zwei Varianten stünden zur Wahl.