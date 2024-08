Stell dir vor, es ist Dorffest in Pennewitz und keiner geht hin! So zeigte sich die Situation am Samstagnachmittag eine Stunde nach dem offiziellem Festbeginn am Dorfgemeinschaftshaus. Da war es 16 Uhr – beste Zeit zum Kaffeetrinken. Am Jugendclubfenster warteten Lena Heinzmann und Silas Schubert beim halb leer getrunkenen Festbierglas vergebens auf Gäste. Drei Kirmesbräute von der das Fest veranstaltenden Kirmesgesellschaft standen für den Ausschank vergebens bereit. Die Bierbänke unterm Zeltdach blieben einfach unbesetzt. Gähnende Leere. Kein Bedarf an Kaffee und Kuchen. Für das Kinderschminken interessierte sich kein Kind, zumal kaum eines in der Nähe war.