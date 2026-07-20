Es ist das vierte Dorffest, das der Kirmesverein Pennewitz am vergangenen Samstag organisierte. Zwischendurch übernahm einmal der Feuerwehrverein.
Pennewitz Das Dorffest als Zwischenstück zur Kirmes
Marina Hube 20.07.2026 - 08:00 Uhr
Der Kirmesverein von Pennewitz steckt dahinter, dass ein Dorffest gefeiert werden kann. Ganz ohne Aufwand geht es aber nicht.
Es ist das vierte Dorffest, das der Kirmesverein Pennewitz am vergangenen Samstag organisierte. Zwischendurch übernahm einmal der Feuerwehrverein.