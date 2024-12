Pendlertag in Meiningen: Gute Job-Chancen für Rückkehr in die Heimat

Die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) und die Teams der Wirtschaftsförderung der kreisfreien Stadt Suhl und des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sowie der Karriereheimat Südwestthüringen laden in diesem Jahr erstmals zeitgleich und gemeinsam alle Interessierten zum Pendler- und Rückkehrertag „Karriereheimat“ ein. Dieser findet am heutigen Samstag, 28. Dezember, von 10 bis 14 Uhr an zwei Orten statt – in der Galerie im CCS Suhl und in der Struppschen Villa Strupp in der Meininger Bernhardstraße.