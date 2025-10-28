Das neue Ausbildungsjahr ist bereits in vollem Gange und viele junge Menschen verlassen täglich ihre Region, um zu ihrem Ausbildungsplatz oder zur Berufsschule zu gelangen. Dabei gibt es in Thüringen insgesamt mehr Auspendler als Einpendler unter den Auszubildenden. Und es zeigt sich: Ein wesentlicher Strom zieht in den hessischen Nachbarkreis des Wartburgkreises, nach Hersfeld-Rotenburg.