Ab einem Pegelstand von 15 Zentimetern sei der Fährbetrieb nicht mehr möglich, erklärte der Fährbetreiber. Am Donnerstag um 13 Uhr lag der Pegelstand nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei fünf Zentimetern. Die Zahl bedeutet nicht, dass das Wasser nur fünf Zentimeter hoch steht. Ein Pegelstand ist eine relative, von einem festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Er zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe.



In Kaub befinde sich die flachste Stelle im Mittelrhein, erklärte Fährbetreiber Kimpel. Für seine Fähre brauche es mindestens 1,10 Meter Wasser unter den Antrieben. Wer den Rhein überqueren möchte, kann auf die Fähren St. Goar-St. Goarshausen, Bingen-Rüdesheim sowie Ingelheim-Oestrich-Winkel ausweichen. Zwischen St. Goar und St. Goarshausen können allerdings derzeit nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen transportiert werden. Die Fähre zwischen Lorch und Niederheimbach steht ebenfalls wegen des Niedrigwassers.