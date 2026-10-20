Pedelec-Fahrer schwer verletzt: Keine Zeit zum Helfen? E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Pressig - Nach dem Sturz eines Pedelec-Fahrers auf einem Radweg in Oberfranken soll ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer sich geweigert haben, dem Mann zu helfen. Der schwer verletzte Radfahrer habe den Unbekannten nach dem Unfall in Pressig (Landkreis Kronach) nahe der Grenze zu Thüringen um Hilfe gebeten, wie die Polizei mitteilte. Der E-Scooter-Fahrer solle aber entgegnet haben, dass er keine Zeit habe und zur Arbeit müsse. Danach sei der Mann davongefahren.