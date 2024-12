Ein zunächst unbekannter Autofahrer wollte am Donnerstag, 26. Dezember, auf einer Stellfläche auf einem Parkplatz in der Schleusinger Straße in Hildburghausen wenden. Dabei stieß er gegen einen rot-weißen Absperrpoller und riss diesen aus dem Fundament. Der Fahrer stieg aus, befestigte den Poller notdürftig, setze sich wieder in sein Auto und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen, stellte den Pkw wenig später im Hildburghäuser Stadtgebiet fest und informierte die Polizei. Diese fertigte eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 59-jährigen Fahrer.