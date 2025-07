Cowes/Isle of Wight - Die jüngste und zum Auftakt erfolgreichste deutsche Admiral's-Cup-Crew ist aus dem Rennen. Ein Mastbruch hat in der zweiten Wettfahrt der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Seesegelteams vor der südenglischen Isle of Wight die bayerische "Red Bandit" gestoppt. Segler kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden. "Wir sind zurück im Hafen, niemand ist verletzt, aber wir sind traurig", vermeldete die Crew.