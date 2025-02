Seit der Hochzeit im Juli des vergangenen Jahres heißt Pauline Heßler mit Nachnamen Eichhorn. Nun ist das private Glück endgültig perfekt, denn auf Instagram verkündete die Skispringerin aus Lauscha pünktlich zum Beginn der Nordischen Ski-WM im norwegischen Trondheim süße Baby-Neuigkeiten. „Willkommen auf der Welt, kleiner Karl Elias – our heart is full of love“, schrieb die in Neuhaus am Rennweg geborene 26-Jährige. Auch das Geburtsdatum des neuen Erdenbürgers (13. Februar) teilte die zweimalige Junioren-Weltmeisterin der Öffentlichkeit mit.