Das Flugzeug gehörte für Paul Oestreicher früher zum Alltag. Als Handlungsreisender und Grenzgänger bewegte sich der anglikanische Pfarrer, Kirchendiplomat, Friedensaktivist, Menschenrechtler und Publizist häufig als Vermittler zwischen den verfeindeten Lagern in Ost und West. Lange Flüge sind dem gebürtigen Meininger aus Rücksicht auf seine Gesundheit nicht mehr möglich. Die lieb gewonnenen regelmäßigen Besuche in die Stadt seiner Kindheit musste er vor einigen Jahren deshalb schweren Herzens aufgeben.