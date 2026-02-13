Noch ein lauter Gong der Schulglocke am Nachmittag und damit sind die Schulferien in Thüringen eingeläutet. Für die Suhler Paul-Greifzu-Schule ist es das Ende eines Halbjahrs, in dem Vieles etwas anders lief als bisher. Nachdem der langjährige Schulleiter Rüdiger Marx den Ruhestand angetreten hat, arbeitet die Schule seit einem halben Jahr unter einer neuen Leitung. Das Team besteht nun aus Schulleiter Oliver Isensee und Stellvertreter Florian Knottek.