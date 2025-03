Solch ein Gewusel sieht die Paul-Greifzu-Schule im Wohngebiet Himmelreich selten: Zum Tag der offenen Tür haben sich am Freitagnachmittag zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwister, aber auch Bewohner der angrenzenden Wohnblocks eingefunden, um zu schauen was die 270 Schüler und 18 Lehrer der Regelschule so zu bieten haben. Und das ist einiges: In nahezu jedem Klassenraum wartet eine andere Überraschung auf die Gäste. Das Angebot des Tages reicht von verschiedenen Quizzen, über eine Reise nach Frankreich und den Verkauf von Osterschmuck und Gipsfiguren bis hin zu englischen Spielen, einer Tombola, für die die Schüler eifrig Lose verkaufen, Sportspielen in der Turnhalle und kulinarischen Angeboten mit Bratwürsten, Kaffee und Kuchen und einem Zuckerwattestand. In einem Raum stellt Mathelehrer Ben Dittmar einen 3-D-Drucker vor und zeigt, was damit alles möglich ist. Das Gerät hat er privat organisiert und mitgebracht. „Es wäre wünschenswert, wenn die Schule auch so etwas bekommen würde. CAD-Zeichnen steht im Lehrplan, aber wenn die Schüler das Ergebnis ihrer Arbeit nicht mal sehen können, ist das nicht gerade motivierend“, sagt er.