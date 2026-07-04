Vor 75 Jahren, am 1. Juli 1951, ließ auf der Berliner AVUS vor 300.000 Zuschauern ein silberner Eigenbau-Rennwagen aus Suhl die großen Automarken der Welt hinter sich. Am Steuer saß ein Mann, dessen Name klang wie eine Aufforderung, beherzt nach dem Lenkrad zu greifen: Paul Greifzu. Dieser Jahrestag ist Anlass genug, an den Rennfahrer zu erinnern, der seine Stadt weit über ihre Grenzen hinaus bekannt machte und von dem die Suhler bis heute mit Stolz sprechen.