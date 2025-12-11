Am kommenden Sonntag steht für die HSG Ilm-Kreis ein besonderes Spiel auf dem Programm: In der Erfurter Rieth-Sporthalle trifft die Mannschaft um 13.30 Uhr auf die Erfurter Wölfe – ein Duell, das sportlich brisant ist und zugleich von einer Personalentscheidung geprägt wird, die für die HSG große Bedeutung hat und hatte. Denn: Rückraumspielerin Vanessa Juchheim gehört inzwischen wieder zum Kader der Ilm-Kreis-Damen und trainiert bereits mit dem Team, auch wenn sie erst ab dem 9. Januar wieder spielberechtigt ist.