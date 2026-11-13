München - Für Coach Mike Vrabel von den New England Patriots dreht sich auch beim NFL-Gastspiel in München fast alles um Football. Zumindest ein bisschen etwas wollte der Trainer dann aber doch über das Gastgeberland lernen. "Wir hatten heute Morgen ein kleines Trivia-Quiz", erzählte Vrabel auf der Pressekonferenz zwei Tage vor der Partie gegen die Detroit Lions (Sonntag, 15.30 Uhr/RTL/Sky). "Wir haben über die neun Länder gesprochen, die an Deutschland grenzen." Dann forderte er die Journalisten - das Gros davon mitgereiste Reporter aus den USA - auf, jene neun Staaten zu nennen.