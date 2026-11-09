Trockene Trikots bringen kein Final-Glück

"Er ist ein bisschen abergläubisch. Er hatte auch rote Trikots dabei. Aber wenn er in einem blauen Trikot gewonnen hat, will er damit auch unbedingt weiterspielen", sagte Franziskas Trainer Lars Hielscher. Dass der 34-Jährige nicht mehr blaue Trikots zur Auswahl hatte, erklärte sein Coach so: "Er hatte in Montpellier nicht damit gerechnet, so weit zu kommen."