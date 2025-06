Patientensteuerung Hausärzte: Neues System der Patientensteuerung machbar

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, verwies darauf, dass zwei Drittel der Menschen über 65 Jahre multimorbid seien, also mehrere chronische Krankheiten hätten. Aus guten Gründen wolle die Regierung diese nicht in die "Erst-Hausarzt-Pflicht" einschließen. Dennoch dürften Patienten die Hausarztpraxen "fluten", befürchtet Brysch. Dem müsse die Regierung entgegenwirken mit Maßnahmen in überversorgten Gebieten und einer Förderung von Ärzten im ländlichen Raum.