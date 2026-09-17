Viele Menschen, insbesondere chronisch Erkrankte, müssen regelmäßig Medikamente einnehmen – zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosierung. Im Krankenhaus wird die Medikation oft angepasst. Eine komplexe Aufgabe, die durch eine Innovation im Prozess noch sicherer werden soll: das sogenannte Closed-Loop-Medication-Management (CLMM), das nun schrittweise in den Helios-Kliniken eingeführt wird. Das Helios-Klinikum Meiningen setzt CLMM als erster Helios-Standort bereits um.