„Ich war völlig am Boden, ein Wrack, hatte keine Hoffnung mehr“, sagt Tom (Name geändert) über den Moment, als er zwischen Leben und Tod stand. Das war vor knapp zwei Jahren – Freunde fanden ihn, nachdem er versucht hatte, sich mit Alkohol und Tabletten das Leben zu nehmen. So erzählt er es. Tom kam auf eine Entgiftungsstation. Sein Leben war gerettet, vorerst. Hinter ihm lag da ein tragischer, kaum selbst verschuldeter Absturz. Vor ihm der harte Weg nach vorn, auf dem noch einige weitere Rückschläge kommen sollten.