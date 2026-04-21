„Für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) werden deutschlandweit engagierte Gastgeber für US-amerikanische Stipendiaten gesucht“, so die Mitteilung aus dem Wahlkreisbüro des CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Hirte. Die Unterbringung erfolgt im Zeitraum von Oktober 2026 bis Juni 2027. Gastgeber ermöglichen den Teilnehmern einen authentischen Einblick in den deutschen Alltag, die Sprache und Kultur – und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum transatlantischen Austausch. Interessierte können sich ab sofort unverbindlich melden.