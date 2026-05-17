Mal etwas ganz anderes – die schlichte Architektur des Atriums im Congress Centrum Suhl (CCS) erstrahlt in allen Farben und Mustern, die man sich nur vorstellen kann. Bunt eingerollte Stoffe in hunderten Ausführungen stehen kistenweise an den Ständen zum Verkauf. Gegenüber hohe weiße Ausstellungswände mit quadratischen Stoff-Teilen. Von Weitem scheinen die Vierecke fast wie Gemälde, doch bei näherem Hinsehen sind die Stoffarbeiten mit Wolle, Baumwollstoff und Bestickungen bestens zu erkennen.