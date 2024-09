Darüber hinaus hatte zumindest im Vorfeld ein weiterer Interessent die Hand gehoben, der aber bisher kaum Erfahrung mit Inszenierungen auf großen Bühnen hat - anders als Stückl, der auch Intendant des Volkstheaters ist, und Karaca, der dort regelmäßig inszeniert hat.

Entscheidung im Oktober

Sollte es bei diesen Bewerbungen geblieben sein, wäre ein Spielleiter Stückl für 2030 nicht unwahrscheinlich.

Am 18. September will der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung eine Vorauswahl treffen, am 19. September sollen die Bewerber bekanntgegeben werden. Am 10. Oktober sollen sie sich mit ihren Konzepten auf einer Bürgerversammlung präsentieren. In der Folgewoche am 16. Oktober entscheidet der Gemeinderat wiederum in nicht öffentlicher Sitzung; das Ergebnis soll am 17. Oktober vorgestellt werden.