Die Passion steht vor der Tür. Und passend zur Stimmung soll in dieser Zeit Musik erklingen. So, wie alle Jahre wieder. Am Sonntag Palmarum um 17 Uhr in der „Sängerin“ des Kreises, der Christuskirche Hildburghausen und am Karfreitag, 15 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche Eisfeld. Diesmal allerdings ist es ein Passionskonzert eines Komponisten, der durch Umwege nach Hildburghausen kam. Und das auch erst posthum. Wie das geht?