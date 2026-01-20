Passau: Mann fuhr Ehefrau und Kind an - Anklage wegen Mordversuchs

Der Iraker war Anfang Juni 2025 mit seinem Wagen in einer Straße nahe dem Passauer Hauptbahnhof in eine Menschengruppe auf einem Gehweg gefahren. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, darunter die Frau und die damals fünfjährige Tochter des Mannes. Das Motiv lag, wie die Polizei bald mitteilte, wohl im familiären Bereich. Hintergrund könnte demnach ein Streit um das Sorgerecht gewesen sein. Der Mann kam deshalb in Untersuchungshaft. Er befinde sich weiter in der Justizvollzugsanstalt Passau, sagte die Sprecherin.