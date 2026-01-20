Passau (dpa/lby) - Gegen einen Mann, der im vergangenen Juni in Passau seine Frau und Tochter sowie weitere Menschen mit dem Auto angefahren hat, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen dreifachen versuchten Mordes erhoben. Die zuständige Kammer des Landgerichts Passau habe aber bisher nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Ob und wann es zu einer Hauptverhandlung komme, stehe noch nicht fest. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" über die Anklage berichtet.
Passau Mann fuhr Ehefrau und Kind an - Anklage wegen Mordversuchs
dpa 20.01.2026 - 18:04 Uhr