Passau (dpa/lby) - Ein Stromschlag hat ein Kind in einem Passauer Theater erlitten. Das Kind habe am Freitag als Zuschauer eine Vorstellung besucht und eine Lampe berührt, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei der Stromschlag erfolgt. Sanitäter brachten das Kind demnach mit einer Verletzung an der Hand in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei.