Passau (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Passau sind fünf Menschen ins Krankenhaus gekommen. Darunter war auch eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den Angaben nach brach das Feuer in dem Mehrfamilienhaus am späten Sonntagabend in der Wohnung einer 38-Jährigen aus.