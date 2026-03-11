Passau (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Passau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wollte eine 85-Jährige mit ihrem Wagen an einer Kreuzung abbiegen. Dabei habe sie am Mittwochnachmittag den Fußgänger übersehen, der im Begriff gewesen sei, die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug habe den Mann frontal erfasst. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Passau erklärte, der Verunglückte sei bei dem Zusammenstoß "mindestens schwer verletzt" worden.