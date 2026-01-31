Straubing (dpa/lby) - Drei junge Männer mit echt wirkenden Spielzeugwaffen haben in Straubing einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant bemerkte die Gruppe beim Einkaufen und alarmierte die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hantierten die drei Männer im Alter von 15, 18 und 19 Jahren in einem Einkaufszentrum mit den Spielzeugpistolen herum. Die Polizei stellte die Attrappen am Freitag sicher. Alle drei erwartet ein Bußgeld wegen des Führens von Anscheinswaffen.