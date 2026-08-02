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Passant löscht Feuer vor Polizeiposten in Leipzig-Connewitz gelegt

Feuer, Steine und Farbe: Ein Polizeiposten in Leipzig-Connewitz ist in der Nacht zum Ziel eines Angriffs geworden.

Passant löscht: Feuer vor Polizeiposten in Leipzig-Connewitz gelegt
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Vor einem Polizeiposten in Leipzig ist Feuer gelegt worden. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte Täter haben vor einer Polizeistation im Leipziger Stadtteil Connewitz Feuer gelegt. Dazu hätten sie in der Nacht Absperrungen von einer nahegelegenen Baustelle vor dem Eingang gestapelt und angezündet, teilte die Polizei mit. Ein Passant habe das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert und gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Täter flüchteten. Laut Polizei sprühten sie zuvor auch schwarze Farbe auf das Haus und warfen Steine. 

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Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. In dem Gebäude befinden sich auch noch Geschäfte, ein Bürgerbüro der Stadt Leipzig und Wohnungen. Der Polizeiposten in dem als linksalternativ geltenden Stadtteil ist in der Vergangenheit immer wieder attackiert und beschädigt worden.