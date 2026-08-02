Passant löscht: Feuer vor Polizeiposten in Leipzig-Connewitz gelegt

Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte Täter haben vor einer Polizeistation im Leipziger Stadtteil Connewitz Feuer gelegt. Dazu hätten sie in der Nacht Absperrungen von einer nahegelegenen Baustelle vor dem Eingang gestapelt und angezündet, teilte die Polizei mit. Ein Passant habe das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert und gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Täter flüchteten. Laut Polizei sprühten sie zuvor auch schwarze Farbe auf das Haus und warfen Steine.