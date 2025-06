Der Mann habe den Jungen am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in Randersacker auf seinem Kindersitz auf der Rückbank sitzen gelassen. Ein Passant rief den Angaben zufolge die Polizei. Aufgebrochen wurde der Wagen aber nicht, weil der Vater gerade zurückkam, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 37-Jährige gab laut Polizei an, dass er nur einen kurzen Einkauf machen wollte.